"Умишленото нападение срещу руски самолет в неутрално въздушно пространство не е просто престъпление според международното право, но и открито обявяване на война на най-голямата ядрена сила" - това заяви, цитиран от ТАСС, руският посланик в САЩ Анатолий Антонов. Той обаче подчертава, че Москва не търси конфронтация.

"Въоръжен конфликт между Русия и Съединените щати ще бъде коренно различен от прокси войната, която американците водят срещу нас в Украйна", предупреди той и попита "дали Капитолия е готова да изложи американските граждани и международната общност на риск от пълномащабна ядрена война?".

Относно заканата на американския сенатор Линдзи Греъм да сваля руските самолети, които се приближат до американски в международното въздушно пространство, посланик Антонов казва, че "заканите на някои политици отиват далеч отвъд границите на здравия разум".

"Това далеч не е първият му опит да провокира опасна ескалация в отношенията между САЩ и Русия. Преди година той призова нашите граждани да извършат покушение срещу президента Владимир Путин. Наистина ли сенатор Греъм вярва, че пряк военен сблъсък с Русия е в интерес на избирателите, които са му поверили живота и прехраната си?!", пита руският дипломат.

Той напомня и че руското министерство на отбраната е обяснило подробно причините и хода на действията на руските пилоти по време на инцидента над Черно море. "Повтарям за тези, които не искат да погледнат обективно над ситуацията. Нашите изтребители не са влизали в контакт с американския дрон".

"US aircrafts shouldn’t be flying near the Russian border, imagine Washington’s reaction if a foreign military aircraft appeared near New York or San Francisco"



