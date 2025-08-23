Авиокатастрофата е станала при кацане на изтребителя, а Русия и Украйна отново се атакуваха с дронове

Украински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия. Пилотът загина, предаде Укринформ, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.

"В нощта на 23 август 2025 г., след изпълнение на бойна мисия при кацане, загина пилотът на изтребителя МиГ-29, майор Бондар Сергий Викторович, роден през 1979 г.", се казва в съобщението на украинските Военновъздушни сили, цитирани от "Укринформ".

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват, пише БТА.

Друг украински пилот загуби живота си, но в полет с Ф-16 на 29 юни.

Максим Устименко загина, след като неговият изтребител получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ.

И тази нощ Русия и Украйна си размениха дронове и се атакува взаимно.

От ВВС на Украйна съобщиха още, че вечерта и през нощта на 22 август ПВО е неутрализирала 36 от общо 49 руски дрона.

Атакувани са били Шаталово, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск. А сутринта в събота руските атаки са били безпилотници "Шахед" и симулаторни дронове от различен тип. Дронове са ударили на 13 места в Донецка, Днепропетровска и Сумска области, съобщава "Укринформ".

В резултат на атаките от руска страна има попадения в жилищни сгради в Конотоп, Сумска област.

Един дрон се е разбил на улица в Соломянски район в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ.

Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи за седем свалени през нощта украински дрона - четири над Ростовска област, два над Волгоградска и един над Краснодарския край, предаде ТАСС.

Над 30 влака в Ростовска област, която граничи с окупирани райони в украинските Луганска и Донецка област, се движат със закъснение заради щети, причинени при падането на безпилотни летателни апарати, обявиха от Руските железници, цитирани от БТА.

МО на Русия по-късно съобщи за девет свалени дрона над пограничната Брянска област.

