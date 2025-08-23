Украински изтребител МиГ-29 се разби на връщане от бойна мисия. Пилотът загина, предаде Укринформ, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

Те съобщиха в "Телеграм" за смъртта на майор Сергий Бондар, чийто самолет се е разбил при заход за кацане.

Трима украински пилоти загинаха след сблъсък по време на учение, сред тях въздушен ас
"В нощта на 23 август 2025 г., след изпълнение на бойна мисия при кацане, загина пилотът на изтребителя МиГ-29, майор Бондар Сергий Викторович, роден през 1979 г.", се казва в съобщението на украинските Военновъздушни сили, цитирани от "Укринформ".

Причините и обстоятелствата за катастрофата се изясняват, пише БТА.

Друг украински пилот загуби живота си, но в полет с Ф-16 на 29 юни.

Максим Устименко загина, след като неговият изтребител получи повреда при отразяване на масирана руска атака с ракети и дронове, припомня Укринформ.

И тази нощ Русия и Украйна си размениха дронове и се атакува взаимно.

От ВВС на Украйна съобщиха още, че вечерта и през нощта на 22 август ПВО е неутрализирала 36 от общо 49 руски дрона.

Атакувани са били Шаталово, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск. А сутринта в събота руските атаки са били безпилотници "Шахед" и симулаторни дронове от различен тип. Дронове са ударили на 13 места в Донецка, Днепропетровска и Сумска области, съобщава "Укринформ".

В резултат на атаките от руска страна има попадения в жилищни сгради в Конотоп, Сумска област.

Един дрон се е разбил на улица в Соломянски район в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран също от Укринформ.

 

Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи за седем свалени през нощта украински дрона - четири над Ростовска област, два над Волгоградска и един над Краснодарския край, предаде ТАСС.

Над 30 влака в Ростовска област, която граничи с окупирани райони в украинските Луганска и Донецка област, се движат със закъснение заради щети, причинени при падането на безпилотни летателни апарати, обявиха от Руските железници, цитирани от БТА.

МО на Русия по-късно съобщи за девет свалени дрона над пограничната Брянска област.

 

