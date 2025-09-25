Русия атакува критична инфраструктура в украинския град Чернигов, в резултат на което над 70 000 абонати останаха без ток, предадоха Укринформ и Ройтерс, като се позоваха на местните власти.

Русия - Украйна

"Врагът атакува критична инфраструктура в града", написа в "Телеграм" Дмитрий Брижински, началник на черниговската градска военна администрация, цитиран от Укринформ.

По-рано днес украинските военновъздушни сили предупредиха за опасност от нападения с дронове в покрайнините на Чернигов, добавя БТА.

Междувременно регионалният оператор на електроразпределителната мрежа съобщи, че над 70 000 абонати временно са останали без електричество в резултат на въздушни удари по енергийна инфраструктура, допълва Ройтерс. Руските удари са засегнали 29 000 потребители в Чернигов и околните райони и 43 000 в град Нижин.

Руски атаки срещу енергийни обекти доведоха до прекъсване на електроснабдяването и в централната част на град Виница.

Русия нанесе удари по критична инфраструктура в Западна Украйна (видео)
Русия неведнъж е атакувала енергийната система на Украйна в навечерието на студените есенни и зимни месеци, като през последните седмици тя засили ударите си. От това лято руските войски извършват също "системни" атаки срещу украинските железници, заяви директорът на регионалния електроразпределителен оператор.

