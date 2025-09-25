1649 Снимка: Скрийншот/Telegram

Президентът на САЩ Доналд Тръмп завъртя реториката си спрямо Москва на 180 градуса и нарече Русия "хартиен тигър". Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков му отговори, че Русия не е тигър, а мечка, а хартиени мечки няма. Всъщност Доналд Тръмп използва израз на Мао Дзедун. "Хартиен тигър" (най-близкият му еквивалент е "Колос на глинени нозе") е метафора от китайския език, която означава нещо, което изглежда заплашително или внушително, но всъщност е безобидно, слабо и неспособно на реални действия. Появява в класическата китайска литература от XIV век, но става широко известна през XX век благодарение на Мао Дзедун, който за първи път използва израза "хартиен тигър" през август 1946 г. в интервю с американската журналистка Анна Луиза Стронг. По това време в Китай течеше гражданска война между комунистите и Гоминдан, а Студената война набира скорост и САЩ активно подкрепят Гоминдан. Мао, стремейки се да повдигне бойния дух на войските си и да покаже несъстоятелността на противника, казва:

"Всички реакционери са хартиени тигри. На пръв поглед изглеждат страшни, но всъщност не са толкова силни. Разбира се, те могат да нанесат известна вреда, но в крайна сметка са обречени на поражение. А ние ще победим."

Оттогава "хартиеният тигър" навлиза в международния политически лексикон и се използва далеч извън китайския контекст.

Откакто Тръмп изрече тази фраза, в редица издания се появиха анилизи относно значението на поредното завъртане на американския президент, които варират от констатирането на пълна подкрепа за Украйна, до пълно отдръпване на САЩ от войната и оставянето на Европа сама да се оправя с конфликта (Вашингтон само ще печели от продажбата на оръжие).

Сега вече имаме и позиция на Белия дом, публикувана от в. "Вашингтон Пост".

Острата реторика на президента Доналд Тръмп по отношение на Русия е "преговорна тактика", насочена към оказване на натиск върху Кремъл, пише изданието, като се позовава на високопоставен служител на Белия дом.

Явната промяна в позицията на президента в полза на пълното възстановяване на територията на Украйна е признак за разочарованието на Тръмп от Владимир Путин, казва служителят. Въпреки това Тръмп не даде сигнал за сериозна промяна в политиката на САЩ по отношение на Киев на Общото събрание на ООН, когато се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, допълва той.

Президентът на САЩ отдавна даваше да се разбере, че Украйна ще трябва да отстъпи част от територията си, за да сложи край на войната, затова изявлението му във вторник, че Киев може да "върне цяла Украйна в първоначалния й вид" с подходяща подкрепа, беше забележимо отклонение от предишната му позиция.

Но след няколко часа държавният секретар Марко Рубио заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че войната ще приключи на масата за преговори, а не на бойното поле - това беше потвърждение на актуалната политика на САЩ, което даде да се разбере, че новият подход на Тръмп не се превръща в практически действия.

Високопоставен служител на Белия дом твърди, че всичко, което прави американският президент, се случва "от гледна точка на "Как можем да сключим сделка?"

Тръмп "отдавна е много разочарован от Путин. Той изпраща много силен сигнал. Русия е огромна страна с огромна икономика, те имат военна икономика, а Украйна все още е в състояние да се защитава след четири години", каза служителят.

"Дошло му е до гуша от Путин", казва втори високопоставен служител на Белия дом, добавяйки, че Тръмп все още обмисля възможността за налагане на санкции срещу Русия.

Тръмп демонстрира тенденция да преминава от остра реторика по отношение на Украйна към остра реторика по отношение на Русия, в зависимост от това коя страна, според него, трябва да бъде убедена, за да се улеснят преговорите. В резултат на това и двете страни се съгласиха да си сътрудничат с Тръмп, но това все още не е повлияло на постигането на мир между страните.

Изявлението на Тръмп във вторник, че "с времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа и, в частност, на НАТО, първоначалните граници, от които започна тази война, са напълно възможни", беше рязко отклонение както от собствената му позиция, така и от многократните оценки на разузнаването на САЩ, че Украйна едва ли ще успее да си върне цялата територия, припомня "Вашингтон Пост".

Украйна се сблъсква не само с трудности при доставките на оръжие, но и с остър недостиг на боеспособни войници - проблем, който не е лесно да се реши с помощта на САЩ и Европа.

В същото време европейските лидери заявиха, че приветстват засилването на натиска на Тръмп върху Русия, въпреки че някои признаха несигурност относно това колко дълго президентът ще се придържа към настоящия тон.

