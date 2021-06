Видеозаписи на полицай, свалил на земята мъж от ромски произход и натиснал врата му с коляното си в Чехия, предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. Задържаният умира в линейката, а постъпката на служителя на реда беше сравнена със случилото се с Джордж Флойд в Минеаполис, съобщават световните медии.

Видеото е заснето на 19 юни. То показва как трима полицаи в Теплице - град в северната част на Чешката република, задържат мъж, като го повалят на земята. Докато единият държи краката му, другият притиска врата с коляното си за над 5 минути, а третият се опитва да постави белезници. Във видеото се чуват гласове на няколко странични наблюдатели.

"Задушават го", чува се женски глас.

"Това е тяхната работа", казва друг в защита на полицейската намеса.

"Стойте долу, не ставайте", съветва трети.

Йозеф Микер, активист и лидер на чешката ромска общност, говори пред "Гардиън", след като се върна от мястото на инцидента, където имаше шествие в памет на загиналия.

"Хората ми казаха, че се казва Станислав Томаш и е на 46 години. Той живееше на улицата, но работеше в близкия супермаркет като охрана. Когато видял, че друг мъж блъска превозно средство, Станислав се опитал да се намеси. Полицията помислила, че той е виновният, и го свалила на земята", каза Микер.

"Направихме мемориал, за да може хората да знаят какво се е случило. Това не трябва да остане незабелязано. Много хора са на работа и нямат представа. Ще идваме тук всеки ден, докато разберем истината", добави той.

Кадрите от инцидента накараха много чехи да сравняват смъртта на рома с тази на Джордж Флойд в САЩ.

"Полицейска жестокост, завършваща със смъртта на ромски младеж в Теплице, Чехия. Нека Джордж Флойд от ромите да почива в мир", пише потребител в социалните мрежи.

Флойд беше убит в Минеаполис през май 2020 г., след като полицай Дерек Шовин сложи коляно върху врата в продължение на няколко минути по време на ареста му, въпреки протестите на Флойд, че не може да диша. Кадрите на смъртта му предизвикаха глобални протести срещу расовото неравенство.

Дискриминацията срещу ромите в Европа е документирана от агенциите за правата на човека, но Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (Ecri) разкритикува властите в Чешката република, че не са събрали изчерпателни данни за неравенството в собствената си страна.

След инцидента говорителят на регионалната полиция Даниел Витек съобщи, че са получили сигнал в събота малко преди 15:00 ч. за двама мъже, които се бият и повреждат коли на улица в Теплице.

"Когато пристигнахме, открихме ранен мъж без риза. Той беше агресивен; одра ни и ни ухапа. Полицията трябваше да използва принудителни мерки, преди да се обади на линейката, където той почина въпреки усилията за реаниматорите. Един от тях каза, че причината за смъртта е най-вероятно поради интоксикация", поясняват от чешката полиция.

The replies to this echo the right wing talking points used against George Floyd. Same racism, different language. I wonder if the Czech people will stand up for the Romani in the way they showed up for BLM https://t.co/BI0OYtAPnh pic.twitter.com/3tRKrxLwvY