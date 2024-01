Депутат в парламента на Малдивите е бил ранен по време на ожесточена схватка между проправителствени депутати и опозиционери, съобщиха местни медии. Кадри от сбиването бяха разпространени в социалните мрежи с дата 28 януари.

Агенция "Ройтерс" посочва, че не е могла да провери независимо кога са заснети кадрите.

Видеото запечатва "батална сцена", в която членове на парламента на Малдивите си разменят ритници и се бият с депутати от опозицията близо до стола на председателя на парламента.

Това се случва на фона на крещенето на други депутати в залата. Безредиците са допълнени с изпълнения на тромпети играчки.

Според съобщения в местните медии хаосът на заседанието настанал, след като опозиционната Малдивска демократична партия отхвърлила четирима нови министри в кабинета от квотата на новоизбрания президент Мохамед Муидзу.

Мнозинството в парламента все още се държи от формацията на бившия държавен глава Ибрахим Мохамед Солих. Проправителствените депутати инициирали протест, възпрепятствайки провеждането на парламентарното заседание.

