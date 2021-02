436 Снимка: iStock by Getty Images

Четири от големите компании в производството на бебешки храни са продавали пюрета с високи нива на арсен, олово, живак и кадмий. Тези вещества Световната здравна организация (СЗО) определя като опасни за детското здраве, които могат да доведат до мозъчни увреждания, съобщава CNN, позовавайки се на разследване на комисия към американския Конгрес.

Според него производителите са знаели за високите нива на химикалите, които се среща естествено в почвата ни. Но има и региони по света, където концентрацията им е значително по-висока заради използването на пестициди и индустриалното замърсяване.

Американската администрация за храните и лекарствата няма минимални стойности за тежки метали за повечето бебешки храни. Агенцията обаче е определила стандарт от 100 части на милиард за инорганичен арсен, но само за детските оризови храни. Дори и това обаче е значително по-високо, отколкото трябва, смятат експерти, цитирани от CNN. Максималните нива за инорганичен арсен за бутилирана вода е 10 части на милиард, например.

Вътрешно тестване на храните, направено от компаниите Gerber, Beech-Nut Nutrition Corporation, Nurture, Inc (които продава продукти Happy Baby) и Hain Celestial Group, Inc. (които продават бебешка храна Earth's Best Organic), показва нива на тежките метали значително над допустимите стойности в сравнение с тези за бутилираната вода.

Съставките на бебешките храни за конкретни продукти съдържат до 91 пъти по-високи нива на инорганичен арсен, до 117 пъти по-високи нива на олово и до 69 пъти - на кадмий. За живакa стойностите са пет пъти над допустимото, в сравнение с бутилираната вода. Въпреки тези стойности, компаниите одобрили бебешките храни за продажба.

Комисията e установила и че няма значение дали храната е маркирана като органична или не - нивата на вредни химикали са едни и същи за всички разновидности.

Отговорът на Gerber е "храната отговаря на стандартите ни за качество и сигурност, които са едни от най-строгите в Съединените щати и света" и макар да не съществуват държавни стандарти за тези храни, компанията сама е изработила такива.

От Beech-Nut Nutrition също казват, че имат собствен установен стандарт за тестване на всички продукти.

А от Hain - че са разочаровани от разследването на комисията, защото изследва ли стари данни, "които не отговарят на настоящите ни практики". Според доклада на комисията през 2019 г. Hain наиситна са представили пред Администрацията за храните и лекарствата доклад за "завишените рискове за наличие на тежки метали в бебешките храни". Тогава компанията е казала на регулаторите, че тестват всички продукти преди да ги използват, но не и след като продуктът е готов.

"В същото време 100% от тестваните им храни имат нива на инорганичен арсен в пъти над допустимото. В готовите продукти той е между 28% и 93% повече. Тази презентация от 2019 г. показва, че тестването на отделните съставки е неадекватно и единствено проверката на финалния продукт може да покаже истинската опасност в бебешките храни", посочват от комисията.

Вътрешни документи от компанията Nurture, Inc разкриват, че стандартът при тях за инорганичен арсен е 100 части на милиард и това е единствената от проверените компании, която тества готовия продукт. Но въпреки това те често откривали нива значително по-високи от собствените си стандарти - 120-180 части на милиард, докато храната била маркирана като безопасна.

Други три компании за бебешки храни също са били част от разследването на комисията, но не са съдействали. Става въпрос за Sprout Organic Foods, Walmart (които продават бебешка храна Parent's Choice) и Campbell Soup Company (продават Plum Organics). Според доклада отказът им да съдействат "може би крие наличието на още по-високи нива на токсични тежки метали в бебешките им храни".