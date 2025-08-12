Стрелецът, който е задържан, е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване"

Трима души загинаха снощи в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на началника на полицията в града.

Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.

Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза на пресконференция, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на инцидента. Но по-късно стрелецът е катастрофирал с автомобила и е откраднал друга кола, преди да бъде заловен в южната част на града, където е бил арестуван.

По думите на полицейския началник пристигналите на мястото на стрелбата полицаи са открили 3 жертви на паркинга пред "Таргет". Дейвис каза също така, че задържаният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване".

Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ. Търговската верига "Таргет" не е отговорила още на искането на АП за коментар.

САЩ отдавна се борят с широко разпространеното насилие с огнестрелно оръжие. Огнестрелните оръжия са лесно достъпни и разпространени.

В края на юли в рамките на часове в Невада и Ню Йорк при масови стрелби загинаха 7 души.

През 2024 г. над 16 000 души са били убити с огнестрелни оръжия в САЩ, според неправителствената организация "Архиви за нападенията с огнестрелни оръжия". В тези данни не се включват самоубийствата. От началото на годината в страната са станали над 260 масови стрелби със стотици жертви и над 1100 ранени.

Макар че масовите стрелби в училища, супермаркети и други обществени места често водят до подновяване на призивите за по-строг контрол над огнестрелното оръжие, законодателните усилия до голяма степен са в застой. Предложените реформи продължават да срещат съпротива от страна на републиканските конгресмени и влиятелното лоби, подкрепящо правото на притежаване на оръжие.

