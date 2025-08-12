Според Института по вулканология и сеизмология към Руската академия на науките това е първият път на масово активизиране на вулканичната дейност през последните 300 години

7598 Снимка: Телеграм/Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Седем вулкана в Далечния изток на Русия са се събудили и изригват след земетресението с магнитуд от 8,8 по скалата на Рихтер, което разтърси полуостров Камчатка на 30 юли, съобщи АП.

Според Института по вулканология и сеизмология към Руската академия на науките това е първият път на масово активизиране на вулканичната дейност през последните 300 години.

На 30 юли руският полуостров Камчатка бе разлюлян от едно от най-силните земетресения в историята. С магнитуд от 8.8 бала и дълбочина 20,7 километра, то предизвика големи вълни цунами, стигнали до тихоокеанското крайбрежие на САЩ. То бе последвано от вторични трусове с магнитуд между 4,5 и 6,7 бала, а малко след това изригна и вулканът Ключевская Сопка.

Освен него, "събудени" са и Шивелуч, Каримски, Безимянний, Крашенинников, Авачински и др.

От Главното управление на руското Министерство на извънредните ситуации съобщиха, че тази сутрин Ключевская Сопка е изхвърлил пепел на височина до 10 километра.

"Сутринта на 12 август от вулкана Ключевская Сопка бе регистрирано изхвърляне на пепел на височина до 10 000 метра при височина на самия вулкан 4750 метра. Пепелният шлейф се разпространи в източно-североизточна посока към Берингово море. По пътя на разпространение на шлейфа няма населени места", информира руското ведомство.

Камчатка е част от Тихоокеанския "Огнен пръстен" - геоложка зона с чести земетресения и вулканични изригвания. Там се намират едни от най-активните вулкани в света, включително Ключевская Сопка, който също показа активност след последното голямо земетресение.

Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия. Той представлява правилен конус с кратер на върха с диаметър от около 700 метра. По склоновете му са разположени близо 80 странични кратера и шлакови конуси.

