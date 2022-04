Правителствен център за прогнозиране на появата на инфекциозни заболявания създадоха в САЩ. Той представлява система за ранно предупреждение, която ще помага в борбата срещу коронавируса и срещу бъдещи пандемии, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Центърът за прогнози и анализи на епидемиите (ЦПАЕ) работи от вторник. Ръководителите му обаче заявиха, че прогнозирането на хода на Covid пандемията в САЩ е затруднено от проблеми при събирането на данни.

