Пожар бушува в продължение на 14 часа в товарната зона на летище "Завентем" в Брюксел, съобщиха местни медии. Към 6:00 ч. тази сутрин (7:00 ч. българско време) огънят е бил овладян, след като се разгоря вчера следобед. Не се съобщава за пострадали, предаде БТА.

Засега точните причини за инцидента не са изяснени, но се предполага, че са свързани с поправка на покрива на един от складовете в района.

Пожарът не е засегнал съседни сгради и е възникнал сравнително далеч от пътническите терминали и резервоарите за гориво. Покривът на горялата сграда е пропаднал и според пожарникарите всичко в склада е унищожено.

Enormous plumes of black smoke have been billowing into the skies of northern France after a huge blaze broke out in a large warehouse in Bondues,not far from Lille. The fire broke out at an industrial zone in the small town of Bondues, located near the French border with Belgium pic.twitter.com/E3xG6G7o8v