Проливът Босфора е бил затворен за движение на кораби в двете посоки поради авария на танкер, предаде турският телевизионен канал НТВ, като се позовава на съобщение на Главната дирекция за брегова охрана.

В съобщението се посочва, че танкерът "Ахмет Телли" е претъпял повреда в двигателя в района на залива Кечилик.

Главната диреция за брегова охрана е изпратила в района два влекача, катер и лоцман.

Властите съобщават в Туитър, че една от котвите на кораба паднала в пролива.

MT Ahmet Telli during passage at Bosphorus Strait, her port side anchor with chains fell down into the sea without ship control under third Bridge. She stopped and tried to heave up her anchore. the Bosphorus Strait has been suspended in both ends. Salvage Tugs are escorting now pic.twitter.com/cCnWMJSuXn