Все още не е ясно защо спирачките не са успели да спрат машината, която се удари в къща

2461 Снимка: БТА/АР

Предварителните резултати от официалното разследване сочат, че инцидентът с фуникуляра в Лисабон, при който загинаха 16 души, е бил причинен от повреда на кабела, свързващ дерайлиралия вагон, предаде ДПА, като се позова на изявление на властите в Португалия.

Правителствената Служба за разследване на трамвайни, влакови и самолетни инциденти и катастрофи (GPIAAF), цитирана от националната новинарска агенция на Португалия ЛУЗА (LUSA), съобщи, че от вагона на фуникуляра "Елевадор да Глория" в сряда вечерта се е откачил кабел, предаде БТА.

Фуникулярът дерайлира на 3 септември, след което машината се удари в съседна на трасето къща по стръмен склон. Двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един швейцарец, един германец и един украинец са сред жертвите.

Все още не е ясно защо спирачките не са успели да спрат фуникуляра, докато вагонът се е спускал по стръмната улица.

Миналата година Лисабон бе посетен от 8,5 милиона туристи и обичайно дълги опашки се извиват по спирките на фуникулярите в португалската столица. Пътуването с тях продължава няколкостотин метра, но те спомагат за преодоляване на стръмните участъци в Лисабон, отбелязва Асошиейтед прес.

Фуникулярът "Глория" е един от трите в Лисабон. Останалите два са "Лавра" и "Бика". Трите фуникуляра заедно с асансьора "Санта Жуста" са атракция за туристите. "Глория" е най-старият от трите фуникуляра и в него може да се транспортират най-много 45 души, като голяма част от тях стоят правостоящи.

През 2022 г. фуникулярът "Глория" беше обявен за обект от националното наследство на Португалия.

На 7 май 2018 г. имаше от риск за инцидент с него заради проблем в системата за поддръжка на превозното средство, но жертви тогава нямаше.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.