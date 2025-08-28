Полски Ф-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина (видео)
Видеа показват последните минути на фаталния полет
Боен изтребител Ф-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиационно шоу в град Радом в централна Полша и пилотът загина, съобщи правителствен говорител, предаде Ройтерс.
Самолетът се е разбил на пистата около 20:30 ч. българско време.
Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната платформа "Екс".
"Полски военен пилот загина при катастрофата на самолет Ф-16 - офицер, който винаги е служил на страната си с всеотдайност и голяма смелост. Отдавам почит на паметта му", написа в "Екс" министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, след като пристигна на мястото на катастрофата.
Генералният щаб на въоръжените сили на Полша съобщи, че в инцидента е участвал самолет от 31-ва тактическа въздушна база близо до Познан и че няма пострадали хора на земята.
"На място веднага бяха започнати спасителни операции", се казва още в изявление на щаба.
It is with deep sorrow that we share the tragic news that Major Maciej “SLAB” Krakowian, pilot of the F-16 Tiger Demo Team, lost his life this afternoon during rehearsal for the Radom Airshow.— European Airshows (@EuroAirshow) August 28, 2025
Blue skies and eternal tailwinds, SLAB. You will never be forgotten. pic.twitter.com/xnQ9pmWp5y
На публикувани от полските медии кадри се вижда как изтребител Ф-16 изпълнява маневра тоно, след което се удря в земята и избухва в пламъци.
A Polish F-16 fighter jet crashes during rehearsal for Radom Air Show 2025 in Sadkow, killing the pilot instantly pic.twitter.com/FalSX5642d— ZAMAN (@zamannx) August 28, 2025
Загиналият пилот е сред най-добрите бойни летци на полските Военновъздушни сили, съобщават полските медии. Колегите му го описват като дисциплиниран, смел и винаги отдаден на службата. Освен активна летателна дейност, той е изпълнявал и ролята на инструктор, обучавайки млади пилоти и предавайки им своите знания и умения.
A Polish F-16 fighter jet crashes during rehearsal for Radom Air Show 2025 in Sadkow, killing the pilot instantly
The jet loses control mid-maneuver and explodes in a fireball, prompting an investigation into the fatal accident pic.twitter.com/dICYPTMuoH— Anadolu English (@anadoluagency) August 28, 2025
Като лидер на Tiger Demo Team - официалния демонстрационен екип на полските ВВС с F-16 - майор Мачей Краковян е впечатлявал публиката с майсторски изпълнения на сложни въздушни маневри. Само месец преди трагедията той е бил отличен с престижната награда "As the Crow Flies Trophy" на британското авиошоу Royal International Air Tattoo - признание, което се дава за най-добра въздушна демонстрация.
Правителствени представители и военни командири почетоха паметта на офицера, определяйки го като истински професионалист и пример за младите пилоти. Президентът на Полша изпрати специално послание, в което подчерта, че смелостта и предаността на майор Краковян ще останат завинаги в паметта на нацията.
Авиошоуто е отменено
Авиационното шоу в Радом, планирано за този уикенд, е отменено. То е най-голямото авиационно събитие в Полша, организирано периодично от 1991 г. Тазгодишното издание се очакваше да бъде уникално - освен демонстрациите на съвременни бойни самолети и акробатични фигури, беше планирано и символично сбогуване със СУ-22, изтеглен от полската авиация след повече от 40 години служба.
Програмата включваше изпълнения на полския демонстрационен тим "Тигър" и на гръцкия - "Зевс" на F-16, британските "Червени стрели" и "Кралските йордански соколи". Очакваше се във въздуха да се издигнат над 150 самолета от 20 държави.
Авиошоуто е от голямо значение за популяризирането на военната авиация в Полша. Днешната катастрофа обаче напомня колко рискована и взискателна е работата на пилотите на шоутата.
Преди година двама български пилоти загинаха при изпълнение на атрактивна маневра на малка височина по време на подготовка за авиошоу край авиобаза "Граф Игнатиево".