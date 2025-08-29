Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети въздух-земя и свързано оборудване за Украйна на приблизителна стойност 825 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от световните агенции.

"Уолстрийт джърнъл": Пентагонът е забранил на Украйна да използва ракети АТАКМС за удари по Русия
Виж още "Уолстрийт джърнъл": Пентагонът е забранил на Украйна да използва ракети АТАКМС за удари по Русия

В изявление на Пентагона се уточнява, че украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition), както и навигационни системи и средства за противодействие на радиоелектронно заглушаване. Освен това Вашингтон е готов да продаде на Киев различно оборудване, свързано с тези ракети. Украйна може да плати за оръжията със средства, предоставени от Дания, Нидерландия и Норвегия, както и пари, отпуснати по-рано от САЩ.

В изявлението се подчертава, че "евентуалната продажба ще съответства на целите на САЩ в областта на външната политика и националната сигурност", тъй като "ще укрепи сигурността на страната". В него се добавя, че оръжията "ще разширят възможностите на Украйна да реагира на настоящи и бъдещи заплахи".

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри евентуалната продажба на тези системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка и да я блокира, ако счете за необходимо.

Вестник "Уолстрийт Джърнъл" съобщи миналата седмица, че Украйна се очаква да получи споменатите ракети в рамките на шест седмици. Според информацията на изданието, одобрението на продажбата на тези оръжия е било отложено до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.

ИЗБРАНО
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода Лайф
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода
41814
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш Корнер
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш
11052
Радев от Германия: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс" Бизнес
Радев от Германия: Личната ми амбиция е да участваме в производството на "Еърбъс"
7562
Сертификат за дигитални умения - как да го получите безплатно IT
Сертификат за дигитални умения - как да го получите безплатно
4389
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
7829
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито Trip
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито
4362
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан Вкусотии
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан
33876
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол? Zodiac
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол?
2503