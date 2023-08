Полицията в Северна Ирландия е разпространила неволно вчера имената и местоработата на всички свои служители. Тя отбеляза, че това поражда сериозна загриженост за служителите, които често стават мишена на екстремистки групи, предадоха Ройтерс и БТА.

Фамилните имена, инициалите, местоработата и отдела на всеки са включени погрешно в отговор на искане за свобода на информация. Информацията беше публично достъпна на уебсайта на заявителя за около два часа и половина, преди полицията на Северна Ирландия да съобщи, че е била премахната.

Към момента няма нищо, което да подсказва за незабавни опасения за сигурността на хората, заяви на пресконференция помощник-главният полицейски инспектор Крис Тод.

Данните на служителите обаче са особено чувствителни в Северна Ирландия, тъй като много от тях "полагат големи усилия и правят всичко възможно, за да защитят самоличността и ролята си на полицаи", гласи изявление на представителния орган на служителите на реда Полицейска федерация на Северна Ирландия.

