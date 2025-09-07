Роса Ройзинблит, емблематична фигура на организацията "Бабите от площад Май" и борбата с диктатурата в Аржентина, довела до изправяне на отговорните пред съда, почина вчера на 106-годишна възраст, съобщиха световните агенции.

"Бабите от площад Май" с тъга се сбогуват със скъпата ни спътница Роса Тарловски де Ройзинблит, наш вицепрезидент до 2021 г., когато поради напредналата си възраст тя стана наш почетен президент", съобщи организацията на своя уебсайт.

Роса Тарловски Ройзинблит е родена на 15 август 1919 г. в Моисес Вийе, провинция Санта Фе, и е работила като акушерка. През 1978 г. нейната дъщеря Патрисия, бременна в осмия месец, и зет ѝ, и двамата членове на движението "Монтонерос", са отвлечени по време на военната диктатура и изчезват. Детето на Патрисия е родено в плен и след това е отнето от семейството.

Личната трагедия превръща Ройзинблит в активна участничка в борбата на "Бабите от площад Май" - движение, което десетилетия наред издирва децата, родени в плен и незаконно осиновени от военни или техни приближени. През 2000 г. тя успява да открие своя внук, което остава един от големите успехи на организацията.

През 2016 г. Роса присъства на процеса срещу висши офицери от военновъздушните сили, признати за виновни за отвличанията и изтезанията на нейната дъщеря и зет. В интервю тогава тя заявява пред АФП: "Болката все още е тук, тази рана никога не зараства... Но да кажа, че спирам? Не, никога няма да спра".

Роса Ройзинблит ще бъде запомнена като символ на непримиримостта и борбата за истина и справедливост в Аржентина. Тя посвети живота си не само на търсенето на своя внук, но и на каузата на стотици семейства, жертви на военната диктатура. Смъртта ѝ бележи края на едно столетие, през което тя никога не спря да търси.

