Член на екипажa на нидерландски товарен кораб, който миналата седмица беше нападнат от йеменските бунтовници хуси в Аденския залив, е починал от раните си, съобщи днес базираната в Нидерландия компания "Сплитхоф", цитирана от Ройтерс и БТА.

Компанията не е публикувала допълнителни данни за загиналия член на корабния екипаж, но неин говорител е съобщил пред нидерландска медия, че починалият е имал филипинско гражданство.

Друг член на екипажа остава под медицинско наблюдение в Джибути, като компанията "Сплитхоф" заяви, че състоянието му е стабилно и се очаква да се прибере у дома по-късно тази седмица.

Плавателният съд "Минерваграхт" се е намирал в международни води в Аденския залив, когато е бил ударен от взривен предмет, който е причинил съществени щети и е предизвикал пожар на кораба. За спасението на екипажа е бил използван хеликоптер, който е евакуирал 19-те му членове, които имат руско, украинско, филипинско и шриланкско гражданство.

Нараства заплахата за търговското корабоплаване край Арабския полуостров
Виж още Нараства заплахата за търговското корабоплаване край Арабския полуостров

Йеменската групировка на хусите пое отговорност за атаката. От 2023 г. насам групировката, която е свързана с Иран, е извършила редица нападения срещу кораби в Червено море, като се насочва към плавателни съдове, които според нея са свързани с Израел. Хусите заявяват, че действат в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа, напомня Ройтерс.

ИЗБРАНО
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю Лайф
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю
17950
Голям във всеки един смисъл - Любо Ганев на 60 Корнер
Голям във всеки един смисъл - Любо Ганев на 60
5253
Нов дизайн, повече удобство – приложението, което улеснява ежедневното банкиране Бизнес
Нов дизайн, повече удобство – приложението, което улеснява ежедневното банкиране
4032
Контролът над имунната система донесе Нобелова награда на трима учени IT
Контролът над имунната система донесе Нобелова награда на трима учени
5339
Египет отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети Impressio
Египет отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети
3802
От днес до Седемте рилски езера ще се стига само пеша Trip
От днес до Седемте рилски езера ще се стига само пеша
8984
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз Вкусотии
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз
2147
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
199