Възможно е това да е в отговор на израелски удар, убил премиерът и няколко министри от кабинета на бунтовниците

1252 Снимка: AP/БТА

Въоръжени сили на хусите в Йемен, влязоха днес в офисите на две агенции на ООН в столица Сана и задържаха част от служителите, предаде ДПА.

Според информацията арестувани са около 10 служители на Световната продоволствена програма и на УНИЦЕФ. Те са били отведени на неизвестно място. Засега няма официален коментар нито от страна на хусите, нито от страна на ООН, а мотивите за задържанията остават неясни.

Вчера беше съобщено, че премиерът и няколко министри от администрацията на хусите са загинали при израелски въздушен удар в Сана.

Организацията вече е съобщавала за случаи на задържане на нейни служители в Йемен. По данни на ООН към март тази година 23 хуманитарни работници все още са в ареста, като някои от тях са задържани повече от три години.

Хусите, които получават подкрепа от Иран, контролират Сана, по-голямата част от северозападен Йемен, както и ключови пристанища по Червено море, включително Ходейда.

Те държат под свой контрол по-голямата част от населените райони на страната, докато международно признатото правителство, подкрепяно от коалиция, водена от Саудитска Арабия, контролира предимно южните и източните територии.

Въоръженият конфликт в Йемен започна през 2014 г. и доведе до тежка хуманитарна криза, която ООН определя като една от най-мащабните в света.

