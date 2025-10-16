Подсилването на противовъздушната отбрана на черноморските и балтийските страни започва още в първото тримесечие на 2026 г.

3403 Снимка: Аксел Хаймкен/ДПА чрез АП/БТА

Европейската комисия представи плана си за укрепване на европейската отбрана до 2030 г., който разглежда и възможността за конфликт с висока интензивност. Разработването на плана бе поръчано от Европейския съвет по-рано тази година.

Въоръжените сили на държавите от ЕС трябва да могат да предвиждат, да се подготвят и да реагират на всяка криза, се посочва в съобщение на ЕК. Според представения план е необходимо в следващите пет години европейските държави да подобрят противовъздушната отбрана (ПВО), възможностите за военна мобилност, артилерийските системи, способностите за водене на електронна война, да осигурят боеприпаси, дронове и системи за борба с дронове.

Предвижда се подсилване на ПВО по източните граници и обособяването на общоевропейска противовъздушна отбрана със свързването на съществуващите системи и придобиването на допълнителни способности по съвместни обществени поръчки.

Комисията предвижда един от водещите проекти да подкрепи държавите по източните граници в противодействието на хибридни дейности и на заплахата от въоръжено нападение.

По този проект с предимство ще бъдат свързани системите за ПВО на страните с излаз на Черно и Балтийско море, в допълнение към дейностите на НАТО.

Очаква се работата по този проект да започне в първото тримесечие на следващата година, със срок за изпълнение до края на 2028 година.

Русия представлява трайна заплаха в обозримо бъдеще, държавите на източната граница са изправени пред най-голямата пряка опасност от Русия и Беларус, се посочва в предложението на комисията.

На предстоящото заседание на Европейския съвет следващата седмица комисията ще представи пътна карта с предложенията за водещи общоевропейски отбранителни проекти. ЕК ще предложи общи правила за обособяване на сухопътни, въздушни и морски коридори за бързо придвижване на войски и оборудване. Комисията уточнява, че тези предложения са подготвени в тясно сътрудничество с НАТО.

