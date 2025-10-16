Европейската комисия представи плана си за укрепване на европейската отбрана до 2030 г., който разглежда и възможността за конфликт с висока интензивност. Разработването на плана бе поръчано от Европейския съвет по-рано тази година.

Русия на Путин

Въоръжените сили на държавите от ЕС трябва да могат да предвиждат, да се подготвят и да реагират на всяка криза, се посочва в съобщение на ЕК. Според представения план е необходимо в следващите пет години европейските държави да подобрят противовъздушната отбрана (ПВО), възможностите за военна мобилност, артилерийските системи, способностите за водене на електронна война, да осигурят боеприпаси, дронове и системи за борба с дронове.

Предвижда се подсилване на ПВО по източните граници и обособяването на общоевропейска противовъздушна отбрана със свързването на съществуващите системи и придобиването на допълнителни способности по съвместни обществени поръчки.

Комисията предвижда един от водещите проекти да подкрепи държавите по източните граници в противодействието на хибридни дейности и на заплахата от въоръжено нападение.

По този проект с предимство ще бъдат свързани системите за ПВО на страните с излаз на Черно и Балтийско море, в допълнение към дейностите на НАТО.

Очаква се работата по този проект да започне в първото тримесечие на следващата година, със срок за изпълнение до края на 2028 година.

Как работи противовъздушната отбрана в Европа и може ли да противостои на Русия
Виж още Как работи противовъздушната отбрана в Европа и може ли да противостои на Русия

Русия представлява трайна заплаха в обозримо бъдеще, държавите на източната граница са изправени пред най-голямата пряка опасност от Русия и Беларус, се посочва в предложението на комисията.

На предстоящото заседание на Европейския съвет следващата седмица комисията ще представи пътна карта с предложенията за водещи общоевропейски отбранителни проекти. ЕК ще предложи общи правила за обособяване на сухопътни, въздушни и морски коридори за бързо придвижване на войски и оборудване. Комисията уточнява, че тези предложения са подготвени в тясно сътрудничество с НАТО.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
33101
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
20338
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2899
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
6515
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6081
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
5438
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
967
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
966
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
601