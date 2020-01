Дългоочакваният мирен план за Близкия изток на президента Доналд Тръмп предлага реалистично решение с две държави. Това реалистично решение ще обвърже необходимостта от създаване на палестинска държава с ясното отхвърляне на тероризма и ще превърне Ерусалим в неделима столица на Израел, допълва Франс прес, цитирайки президента.

Американският президент заяви, че уреждането на израелско-палестинския конфликт ще позволи на Израел да "направи голяма крачка към мира", съобщават Франс Прес и БТА.

Той допълни, че това е най-детайлният план, който някога е бил изготвян с 80 страници съдържание

Американски представители съобщиха, че планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Близкия изток призовава за създаване на Палестинска държава със столица в части от Източен Ерусалим.

Ерусалим ще остане "неделимата столица на Израел",уточни обаче Тръмп.

Така де факто бе сложен край на спекулациите, че в плана няма да фигурира решението с две държави на израело-палестинския конфликт, отбелязва Асошиейтед прес.

САЩ освен това са готови да "признаят израелския суверенитет върху територии", които международната общност счита за окупирани. Тръмп не уточни за какъв размер територии става дума.

Споменавайки за "Ерусалим, който ще остане неделима столица на Израел", Тръмп освен това не уточни какви граници си представя, че ще има тази израелска столица, посочва Франс прес и припомня, че по време на представянето на плана си Тръмп е споменал и за столица на бъдещата палестинска държава в Източен Ерусалим. Палестинците искат Източен Ерусалим, частта от града, окупирана от 1967 г. от Израел, а после анексирана към Израел, да бъде столица на бъдещата им държава, припомня Франс прес.

ДПА посочва, че освен за Източен Ерусалим като палестинска столица, Тръмп е казал, че САЩ биха могли накрая да отворят и посолство там.

В плана се предвижда още иувеличаване от два пъти на територията, която понастоящем е под палестински контрол.

Същевременно планът признава израелския суверенитет над големите селища в Западния бряг - нещо, на което е почти сигурно, че палестинците ще възразят.

"Мирният план за Близкия изток предлага реалистично решение с две държави", заяви Тръмп.

По думите му "палестинците заслужават по-добър живот".

Те, от своя страна, вече отхвърлиха предложението на Тръмп за мир в Близкия изток. Дори го обвиниха в пристрастие в полза на Израел. Палестинците планират протести в окупираните територии днес и утре, което поражда възможност да се стигне до сблъсъци с израелската армия, отбелязва АП.

"Американският президент възприе политики, които са в подкрепа на Израел, но в ущърб на палестинците", коментираха палестинците.

Планът призовава и за четиригодишно замразяване на изграждане на нови израелски селища в Западния бряг. По време на този период ще бъдат договорени детайлите за трайно споразумение, твърдят още представителите, пожелали да запазят анонимност.

Засега не е ясно дали четиригодишното замразяване ще бъде удължено, ако окончателна сделка не бъде договорена за тези четири години.

По-рано Тръмп даде съвместна пресконференция с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху. Докато той гостува в Белия дом, в родината му го прокуратурата го даде на съд.

Тръмп съобщи още, че е писал на палестинския президент Махмуд Абас, предаде Франс прес. В писмото той му обяснява, че територията, предвидена за новата палестинска държава, "ще остане отворена и без развитие на израелските селища в продължение на период от четири години".

Президентът също така сподели, че израелският премиер Бенямин Нетаняху му е казал, че предложения план от американската администрация ще бъде основа за преки преговори за мир, предаде Ройтерс.

"Вчера израелският премиер ми каза, че иска да възприеме визията в плана за основа за преки преговори с палестинците, което е исторически пробив и също така, бих искал да кажа, че израелският опозиционен лидер Бени Ганц също подкрепи и то много силно този план", заяви Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че планът на Тръмп за уреждане на израелско-палестинския конфликт е реалистичен път към траен мир.

След срещите в САЩ Нетаняху отлива към Москва, където планира среща с руския президент Владимир Путин. Министър-председателят трябва да му докладва за разговорите, които е имал с Тръмп.

Хамас обвини Вашингтон в конспирация

Палестинското ислямистко движение Хамас, което управлява в ивицата Газа, днес отхвърли мирния план за Близкия изток, представен във Вашингтон от американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщиха Франс прес и Ройтерс.

Официален представител на Хамас окачестви плана като "конспирация" и увери, че "са отворени всички варианти за отговор".

"Ние сме сигурни, че палестинският народ няма да позволи на тези конспирации да минат, така че всички опции са отворени", заяви Халил ал Хая. Той добави, че Израел и САЩ "ще понесат отговорността за това, което са сторили".

Друг официален представител на Хамас окачестви предложенията на Тръмп за Ерусалим като "абсурдни". "Ерусалим винаги ще остане палестинска земя", заяви Сами Абу Зухри, цитиран от Ройтерс.

Картата

Белият дом представи днес картата на израелската и бъдещата палестинска държави, предаде Франс прес. Самият президент на САЩ Доналд Тръмп пък публикува картата в акаунта си в Туитър, допълва ДПА.

"Всички мюсюлмани, чиито намерения са мирни, ще бъдат добре дошли, за да посетят и да се молят в джамията Ал Акса", уточнява текстът към картата, туитната от Тръмп. Джамията Ал Акса е третото свято място за исляма и е в Старата част на Ерусалим, припомня Франс прес.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL