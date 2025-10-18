Ако преди срещата между президентите на САЩ и Украйна в Белия дом най-коментираната тема бе дали Доналд Тръмп ще реши да предостави на Киев ракети с далечен обсег "Томахоук", то след края на откритата й част най-обсъжданият въпрос в световните медии и социалните мрежи се оказа вратовръзката на американския военен министър.

И то защото 45-годишният ръководител на Пентагона бе решил да седне срещу украинската делегация, допълвайки официалния си костюм с вратовръзка в цветовете на руския национален флаг - бяло, синьо, червено. 

Аксесоарът прикова вниманието както на украинските, така и на руските медии. И докато в първите съобщението бе лаконично, то руската агенция ТАСС обърна внимание на факта, че макар същите цветове да се използват и в националните символи на САЩ, последователността на трите цвята на вратовръзката на Пийт Хегсет е същата като на руското национално знаме - бяло, синьо и червено.

В социалните мрежи пък обърнаха внимание, че аксесоарът може да бъде закупен от множество онлайн магазини на цени между 10 и 25 долара за брой.

Тръмп пак посрещна Зеленски в Белия дом, но сделка за "Томахоук" май няма да има (видео/снимки)
Другите членове на американската администрация, включително самият Доналд Тръмп, бяха избрали вратовръзки в един цвят.

