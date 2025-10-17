Даването на Украйна на "Томахоук" ще означава по-голяма ескалация и много лоши неща могат да се случат, заяви американският президент

7118 Снимка: БТА/АР

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря в Белия дом с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп. Това бе третата среща в официалната резиденция на американския президент и четвърта лична между двамата лидери за годината, като държавният глава на САЩ даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети "Томахоук", от която украинците казват, че се нуждаят спешно.

Акцент на разговорите се очакваше да бъде именно решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но фокусът бе изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин, и предстоящата втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Украинският президент пристигна в Белия дом с най-близките си сътрудници в 13:25 ч. местно време (20:25 ч. българско) и бе посрещнат от военнослужещи от американската армия, държащи държавни знамена.

"Мисля, че вървим напред, нещата се развиват добре. Започнахме в Аляска, където поговорихме дали може да постигнем нещо. Постигнахме много след мандата на Байдън, за да стигнем дотук и бихме искали скоро нещата да приключат. Искаме войната да приключи", бяха първите думи на американския държавен глава, край когото седяха държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Частта от разговорите, открита за журналисти и по време на която Доналд Тръмп отговаряше на техните въпроси, продължи около 40 минути.

Украинският му колега пък го поздрави за постигнатия успех в Близкия Изток и прекратяването на конфликта в Ивицата Газа.

"Поздравявам ви за успеха с примирието в Близкия изток, тази победа може би ще помогне да приключи войната. Мисля, че Путин не е готов, но съм уверен, че с ваша помощ тази война ще спре. Виждате, че на бойното поле руската армия няма успехи, те имат много загуби и под формата на жива сила и техника. Трябва да ви благодаря за всички телефонни разговори, които проведохте", заяви Зеленски.

Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с Владимир Путин в Унгария, като заяви, че срещата може да е "двойна" и че ще "поддържаме връзка и с президента Зеленски". Американският лидер коментира и унгарския премиер Виктор Орбан.

"Той ми е симпатичен, аз съм му симпатичен, това е прекрасна страна, той я ръководи прекрасно и там не възникват проблеми, които се появяват в други държави. Ще бъде чудесен домакин", категоричен бе Тръмп и допълни:

"Мисля, че Путин също иска тази война да спре или поне така казва".

Украинският държавен глава пък отбеляза, че няма значение дали форматът ще бъде двустранен или тристранен.

"Ние трябва да решаваме къде ни е мястото. Най-важното за народа е при тези ежедневни нападения да имаме сериозни гаранции за сигурност. НАТО може да ни ги осигури, но трябва да имаме и въоръжение", допълни той.

На въпрос ще изпратят ли все пак САЩ ракетите с далечен обсег на Украйна, Доналд Тръмп отговори: "Надяваме се войната да приключи преди да мислим за "Томахоук".

"Даването на Украйна на "Томахоук" ще означава по-голяма ескалация и много лоши неща могат да се случат. Ние също се нуждаем от "Томахоук" за САЩ. Имаме много, но се нуждаем от тях. Искам да кажа, че не можем да изчерпим запасите на страната си", добави американският президент.

Володимир Зеленски иска оръжията, които биха позволили на украинските сили да нанесат удари дълбоко навътре в руска територия и да атакуват ключови военни обекти, енергийни съоръжения и критична инфраструктура. Той твърди, че потенциалът за такива удари би помогнал да се принуди Путин да приеме по-сериозно призивите на Тръмп за преки преговори за прекратяване на войната.

Но Путин е предупредил Тръмп по време на разговора, че доставката на ракети "Томахок" на Киев "няма да промени ситуацията на бойното поле, а ще нанесе съществена вреда на отношенията между нашите страни", каза Юрий Ушаков, външнополитически съветник на Путин, цитиран от БТА.

