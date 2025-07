Новият посланик на Сърбия във Вашингтон - Драган Шутановац, покани президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Белград по време на церемонията по връчването на акредитивните си писма, съобщи Шутановац в публикация в социалната мрежа Екс.

Сръбският посланик в Съединените щати връчи акредитивните си писма на президента на САЩ Доналд Тръмп днес, след което заяви, че двамата са обсъдили отношенията между Сърбия и Съединените щати в приятелска и конструктивна атмосфера и че посланието на разговора е било ясно: "Нека направим сръбско-американското стратегическо партньорство отново велико".

Шутановац написа, че е напомнил на Тръмп, че никой американски президент не е посещавал Сърбия от 1980 г. насам, като го покани да бъде първият, който ще промени това.

Шутановац е бивш министър на отбраната на Сърбия в периода 2007-2012 г., припомня сръбското издание "Време". Преди това той беше член на прозападната Демократическа партия на Сърбия, а от 2022 г. активно призовава официален Белград да се присъедини към антируските санкции.

At the White House, I presented my letters of credence to President Donald Trump, officially assuming my duties as the Ambassador of the Republic of Serbia to the United States of America.



In a friendly and constructive atmosphere, we spoke about the relationship between Serbia… pic.twitter.com/cSQeWvdt56