Здравните власти в Китай обявиха, че произвеждано в Япония лекарство срещу грип се е оказало ефективно при пациенти с коронавирус, съобщи британският в. "Гардиън".

Става дума за "Фавипиравир" или както е известно още - "Авиган", разработено през 2014 година от японската компания Fujifilm Toyama Chemical. Медикаментът е дал обнадеждаващи резултати при клинични изпитания в Китай с 340 пациенти, съобщи Жан Ксинмин, директор в китайското Министерство на науката и технологиите.

Пациенти, лекувани с медикамента, са дали отрицателни резултати за коронавируса средно четири дни след като са дали положителни тестове. При хора, които не са третирани с "Фавипиравир", средната продължителност е 11 дни, посочва японската телевизия NHK.

Освен това прегледите с рентген показват подобряване на състоянието на белите дробове при 91% от пациентите в сравнение с 62% при тези, които не са ползвали препарата.

