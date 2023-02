Полша достави на Украйна четири танка "Леопард" и е готова бързо да достави още, заяви полският премиер Матеуш Моравецки, след като се срещна в Киев с украинския президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и БТА. Полша може да достави още танкове в рамките на "няколко дни".

"Полша и Европа са на ваша страна. Бъдете сигурни, че няма да ви изоставим, ще подкрепяме Украйна до пълна победа над Русия", каза Моравецки на съвместна пресконференция със Зеленски. Освен това Полша е готова да обучава украински пилоти как да управляват изтребители Ф-16, изтъкна полският лидер.

В Киев Матеуш Моравецки положи венец на мемориала на загиналите защитници на Украйна, като бе съпътстван от украинския премиер Денис Шмигал.

Моравецки изрази и позицията на Полша, че последният пакет от санкции на ЕС срещу Русия е много слаб.

Полша е един от най-пламенните поддръжници на Украйна, откакто руските сили нахлуха на украинска територия на 24 февруари миналата година. Варшава призовава съюзниците си в НАТО и Европейския съюз да предоставят повече военна помощ на Украйна. Самата Полша започна да закупува още оръжия и предвиди за тази година военен бюджет в размер от 4% от брутния си вътрешен продукт. Освен това в Полша намериха убежище над един милион украински бежанци.

Poland delivered 4 Leopard 2 tanks to Ukraine already and will send 60 PT-91 tanks in the coming days - Reuters https://t.co/dqmzvD3yXi