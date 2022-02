Най-малко 137 украинци загинаха от началото на руската офанзива, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

"137 герои, наши съграждани" загубиха живота си, съобщи украинският лидер във видеообръщение, публикувано на сайта на украинското президентство.

Зеленски каза още, че 316 украинци са ранени при сраженията.

Русия иска да блокира Киев и да създаде наземен коридор с Крим и Приднестровието, заяви украинската армия, цитирана от Ройтерс. Украинските сили се сражават с Русия на три фронта, след като Москва започна днес настъпление срещу Украйна по земя, море и въздух.

Украйна е оставена сама в защитата на държавата, каза още Зеленски и отбеляза, че никой от световните лидери не е готов да гарантира приемането й в НАТО и да изпрати свои военни в Украйна.

Украинските власти съобщиха още, че след нахлуването на руските войски правителството е изгубило контрол над територии в южната част на страната. Новината е от регионалните власти в Херсон. Областта около Хеническ също вече не е под украински контрол.

По думите на Зеленски положението в южните части на Украйна е тежко. Съществуват опасения, че Русия може да се опита да превземе и Одеса.

Отделно министерството на отбраната на страната каза, че продължават тежките бомбардировки в източната част на Донецкия район.

По-рано руснаците превзеха военно летище, разположено на около 40 километра от Киев. Президентът Володимир Зеленски каза, че е наредил на армията да си върне летище Хостомел, което се намира на северозапад от столицата. В района на бойните действия полети извършват и военни хеликоптери.

Зеленски подписа днес указ за всеобща мобилизация. Целта на мярката, която ще е в сила 90 дни във всички украински области, е противодействие на руската офанзива срещу Украйна, става ясно от текста на указа. Мярката се отнася както за подлежащите на наборна военна служба, така и за резервистите

Първа фаза на широкомащабна руска инвазия

Съединените щати смятат, че руската инвазия в Украйна има за цел да "обезглави" правителството на Украйна, като едно от основните три направления на руската офанзива е насочено срещу столицата Киев, заяви високопоставен американски служител в сферата на отбраната, предаде Ройтерс.

Според него Русия е изстреляла над 160 ракети по цели в Украйна.

"Индикациите, на които станахме свидетели досега, през тези първи по-малко от 12 часа (от началото на руската офанзива срещу Украйна), съвпадат с нашата по-раншна оценка, че целта му (на руския президент Владимир Путин) ще да е тази: да "обезглави" правителството", заяви служителят, който поиска да остане анонимен и не разкри доказателства за думата си.

Според него, случващото се до момента изглежда е само първата фаза на широкомащабна руска инвазия, като понастоящем в операцията е използвана само малка част от над 150-те хиляди руски войници, струпани в близост до границата на Русия с Украйна.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA