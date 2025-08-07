Експерти коментират, че откриването на тялото показва до каква степен климатичните промени ускоряват процеса на топене на ледниците

7117 Снимка: iStock by Getty Images

Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в отдалечения и планински регион Кохистан в Пакистан, предаде Би Би Си.

Овчар се натъкнал случайно на трупа, който бил добре запазен, с непокътнати дрехи, в така наречената Lady Valley в източната част на страната.

До тялото е открита и лична карта на името Насирудин. Полицията е успяла да проследи самоличността му и е установила, че това е мъж, изчезнал в района през юни 1997 г., след като паднал в пукнатина на ледник.

През последните години в региона се наблюдават намалени валежи от сняг, което излага ледниците на директна слънчева светлина и ускорява топенето им. Експерти коментират, че откриването на тялото показва до каква степен климатичните промени ускоряват процеса на топене на ледниците.

"Това, което видях, беше невероятно. Тялото беше цяло. Дрехите дори не бяха разкъсани", разказва пред Би Би Си Урду овчарят Омар Хан.

След като полицията потвърдила, че става дума за Насирудин, местните започнали да споделят допълнителна информация. Падналият в пукнатината мъж е имал съпруга и две деца. В деня на изчезването си той пътувал на кон със своя брат. Според полицията, семейна вражда е принудила двамата мъже да напуснат дома си.

Сега братът на Насирудин разказва, че когато двамата пристигнали в долината, брат му влязъл в пещера и никога повече не се върнал. Издирването не дало резултат.

