Огромно парче се откъсна от ледник в Швейцарските Алпи, причинявайки потоп от лед, кал и скали, които затрупаха селцето Блатен, съобщи Ройтерс.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Един човек е в неизвестност, каза Матиас Ебенер, говорител на местните власти в кантон Вале.

Запис от дрон, излъчен от швейцарската национална телевизия SRF, показа обширна равнина от кал и почва, покриваща изцяло част от село Блатен, реката, течаща през него, както и гористите части на долината.

"Невероятно количество кал, камън, лед и вода се стовари с гръм и трясък в долината", каза Ебенер.

На видеозаписите се виждат разрушените дървени сгради по краищата на огромната земна маса.

"Къщите и инфраструктурата в Блатен, чиито около 300 жители бяха евакуирани на 19 май, след като геолозите установиха риска от предстояща лавина от скали и лед, са силно засегнати от свлачището", добави Ебенер.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025



Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.



The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o