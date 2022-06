Съд в Московска област осъди на 14 години затвор бившия служител на посолството на САЩ в Москва Марк Фогел. Той е признат за виновен за незаконно пренасяне на наркотици в големи размери и контрабанда на наркотици в големи размери.

"Фогел трябва да изтърпи присъдата си в колония със строг режим", заяви говорител на съда.

В началото на процеса Фогел частично се е признал за виновен. Тогава американецът признал, че е пренасял наркотици, но не признава умисъл. Процесът в съда в Химки започна на 7 април и продължи десет заседания. Журналистите не бяха допуснати до първото заседание с мотива, че обвиняемият "не желае да се среща с журналисти".

Според обвинението Марк Фогел и съпругата му пристигат от Ню Йорк в Москва на 14 август 2021 г. Преминават през "зеления коридор" на летище Шереметиево, служебните кучета реагират на багажа на двойката. Митничарите откриват в куфара марихуана и масло от хашиш.

