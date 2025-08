Най-малко четирима души загинаха и десетки се водят за безследно изчезнали, след като кално свлачище помете цяло хималайско село в северния индийски щат Утаракханд, съобщи индийският в. "Таймс ъв Индия", цитиран от БТА.

Ръководителят на областната администрация на град Утаркаши - Прашант Аря, потвърди смъртта на четирима души при внезапното наводнение в село Дхарали.

Местни жители казват, че няколко къщи са били отнесени от придошлите води. По думите им за кратко време в района се е изсипало огромно количество дъжд, което е предизвикало преливането на водосборния пункт на река Кхир, допълва новинарска агенция ПТИ.

Около 10-12 души може да са затрупани, каза очевидец от мястото на трагедията. Според него между 20 и 25 хотела и къщи за гости са били отнесени. В района цари паника. В социалните мрежи бяха публикувани видеа, на които се виждат прииждащите води и се чуват виковете на хора, които търсят начин да се спасят.

BREAKING: Flash flood hits village in northern India, destroying homes and hotel. Many feared missing pic.twitter.com/vQwAlTnDdp

Междувременно вътрешният министър Амит Шах съобщи, че се е свързал с главния министър на щата Утаракханд - Пушкар Сингх Дами. Шах добави, че три екипа на Индо-тибетска гранична полиция, които се намират в района, са отпътували към засегнатото село, към тях ще се присъединят и четири екипа на Националните сили за реагиране при бедствия.

BIG BREAKING | Hill state Uttarakhand devastated by monsoon rage: Flash floods turn Kheer Ganga into a disaster zone. Entire village submerged, residents feared washed away



Tune in to LIVE TV for all the fastest #BREAKING alerts - https://t.co/DuvPvRX1xc pic.twitter.com/bUsKLos0P7