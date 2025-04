Полицията на канадския град Ванкувър продължава да мълчи за броя на загиналите и ранените от уличния фестивал "Лапу Лапу", по време на който шофьор на джип се вряза в тълпата от хора, съобщиха световните агенции.

В официално изявление бе обявено само, че се изключва версията за терористично нападение. "За момента сме убедени, че този инцидент не е терористичен акт", добавят от управлението на полицията.

Местните власти не дават на този етап и никакво обяснение за причините за случилото се във Ванкувър. Говорител на полицията каза само, че става дума за ситуация, която продължава да се развива и че е имало гъста тълпа на мястото на инцидента, предаде БТА.

Шофьорът на високопроходимия джип, който се вряза в хората, е 30-годишен жител на града. Той е криминално проявен, но отново не бяха дадени повече подробности.

Според изданието "Глоубал нюз" убитите при врязване на кола в хора, присъствали на уличен фестивал във Ванкувър вчера вечерта са 8, а ранените са най-малко 6, но изданието се позовава на свои източници без да има официално потвърждение на тези данни.

Update video of the reported driver who plowed through a group of people killing some and injuring many at the Lapu Lapu festival in Vancouver, Canada, massive police and EMS response the driver appears to be a 20-year-old Asian male. pic.twitter.com/wvUQ8OV0Oe