Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня и т.нар. "коалиция на желаещите", ръководена от Франция и Великобритания, ще продължи да работи за постигането на тази цел и за установяването на траен мир, каза днес френският президент Еманюел Макрон след разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Макрон определи дискусията си със Зеленски като "много положителна".

"Прекратяване на войната в Украйна. Това е една цел, която споделяме с (американския) президент (Доналд) Тръмп", написа Макрон в "Екс". "Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня. Президентът Зеленски ми каза това днес. Той би искал да работи с американците и с европейците, за да осъществи това", добави френският държавен глава.

В кулоарите на траурната церемония в Рим Володимир Зеленски проведе срещи и с британския премиер Киър Стармър, с италианската му колежка Джорджа Мелони, с американския президент Доналд Тръмп и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Киев може да разчита на подкрепа от Европейския съюз при преговори за постигане на справедлив и дълготраен мир, заяви фон дер Лайен след разговора с украинския президент.

"Европа винаги ще подкрепя Украйна в стремежа ѝ към мир", добави тя.

When he speaks to the Americans, President Putin says: I want peace. Yet he continues to bomb Ukraine and kill civilians.



