В. "Ню Йорк Таймс" публикува секретни снимки на Пентагона на първите затворници в Гуантанамо, направени в началото на 2002 г.

Откакто затворниците са докарани в Гуантанамо малко след атентатите от 11 септември 2001 г., са били публикувани само няколко подобни кадъра, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Използвайки закона за свобода на информацията, изданието е получило снимки от Националния архив на първите задържани, докарани от Афганистан във военния затвор в Куба. Тези снимки са направени за служители на Пентагона.

На една от публикуваните снимки се вижда затворник с вързани с тиксо ръце и завързани очи.

Според фотографа по време на полета до Гуантанамо член на екипажа е сложил американското знаме в ръцете на затворника и след това е направил снимката за спомен. Фотографът казва, че затворникът е бил завързан с тиксо, след като се е опитал да се извърти и да погледне през превръзката.

На друга снимка затворник носи очила със залепени стъкла и големи слушалки, подобни на тези, използвани в стрелбищата. "Ню Йорк Таймс" пише, че те са били използвани като алтернатива на черните качулки, така че затворникът да не може да вижда или чува нищо.

На още една снимка се вижда как войници пренасят затворник, като го вдигат над земята. Вестникът цитира спомени на войници, които казват, че повечето от първите затворници са били лесни за носене, защото са били слаби.

