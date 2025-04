Групировката "Ислямска държава" публикува видеозапис с жив израелски заложник, отвлечен при атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел.

Заложникът сам се представя като Ром Браславски, съобщиха израелски медии.

В почти седемминутното видео заложникът призовава израелския премиер Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп да осигурят неговото освобождаване.

Автентичността на видеозаписа и кога е записан не могат да бъдат проверени през независим източник, отбеляза АФП.

Рон Браславски, родом от Йерусалим, е бил охранител на музикалния фестивал "Нова", който беше един от атакуваните от "Хамас" обекти на 7 октомври 2023 г.

Той е бил 21-годишен, когато е отвлечен.

Във видеоклипа, в който явно говори под натиск, той казва, че страда от сърбеж и вдига тениската си, за да покаже гърдите си.

Според свидетели, които са успели да избягат по време на нападението, преди да бъде отвлечен той е спасил няколко участници във фестивала.

Palestinain Islamic Jihad have released a video of hostage Rom Braslavski, 21, kidnapped from Nova. He stayed behind to help others. A portion of it has been approved for publication. In it he begs to be released and says he is in pain every day. He is clearly distressed. pic.twitter.com/KBdRpzE1pt