Вулканът Етна на италианския остров Сицилия изригна отново след кратко затишие и наложи повторно затваряне на летището в Катания.

Облакът от пепел се издигна на 10 км във въздуха над кратера в югоизточната част на вулкана, съобщи италианският Национален институт по геофизика и вулканология.

Пепел покри пътищата, балконите и покривите на близките градове, съобщи италианската агенция за гражданска защита.

ETNA ERUPTS: Sicily’s Mount Etna has come back to life after a relatively quiet few months, spewing a 7.5-mile-high cloud of volcanic ash over the island. pic.twitter.com/kbDzVdrfnf