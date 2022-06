Новият премиер на Австралия Антъни Албанезе назначи рекорден брой жени в правителството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В новия кабинет бяха отредени също така и места за представители на религиозните малцинства и за коренните общности на Австралия.

Общо 10 от 23-мата членове на новото правителство ще са жени.

Australia's new government has a record 13 women, including the first female Muslim to serve in the role. Prime Minister Anthony Albanese vows to lead an inclusive government that’s "diverse as Australia itself.” https://t.co/rLfyTumtxj

Министрите на индустрията и на младежта са представители на мюсюлманската общност в Австралия, а Линда Бърни стана първата жена от коренното население на Австралия, която оглавява министерството на коренните общности.

Антъни Албанезе сформира временно правителство след изборите на 21 май, за да може да участва в качеството на премиер на срещата на обединението КУАД (Четиристранен диалог в сферата на сигурността - включва Австралия, Индия, САЩ и Япония) в Токио, отбелязва Ройтерс.

Днес правителството на Албанезе официално встъпи в длъжност, допълва агенцията.

I am proud of my experienced, diverse and energised team. We are ready to deliver on a better future for all Australians, and we'll start with focusing on how we can help families deal with rising costs. pic.twitter.com/7vaI0JK2CS