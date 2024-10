Израелският външен министър Израел Кац потвърди, че лидерът на палестинската ислямистка групировка "Хамас" Яхия Синуар е бил убит днес, предаде Ройтерс.

"Масовият убиец Яхия Синуар, отговорен за клането и зверствата от 7 октомври, беше убит днес от войници на Израелските сили за отбрана", каза Кац в изявление.

По-рано израелската армия заяви, че проверява дали е ликвидирала Синуар при свой удар в Газа. "По време на операции в Газа са елиминирани трима терористи. Проверява се възможността един от тях да е Яхия Синуар. На този етап идентичността на терористите не може да бъде потвърдена", съобщиха израелската армия и Шин Бет - службата за вътрешна сигурност в социалната мрежа X. От израелската армия допълниха, че в ударената сграда не е имало признаци за присъствие на заложници.

От съобщенията не стана ясно къде в ивицата Газа е нанесен ударът, но според публикации в израелски медии е до град Рафах.

На министрите на израелския кабинет по сигурността също бе съобщено, че е много вероятно придобилият страховита репутация ръководител на "Хамас" да е мъртъв, припомня Ройтерс.

"Ройтерс" цитира по същото време източници от "Хамас", според които има вероятност лидерът им да е наистина мъртъв.

Ликвидирането на Синуар бе наречено от Кац "военен и морален успех за израелската армия", предаде БТА.

"Убийството на Синуар отваря възможност за незабавно освобождаване на заложниците и за промяна, водеща към нова реалност в Газа - без "Хамас" и без ирански контрол", допълни израелският външен министър.

Израелската полиция обяви в съвместно изявление с израелската армия по-рано днес, че се проверява чрез зъбни снимки и ДНК анализ дали Синуар е сред убитите екстремисти при израелска операция в ивицата Газа.

"Към този момент е завършена една от редицата необходими процедури за категоричното удостоверяване на самоличността. В лабораторията на криминолозите бяха изпратени зъбни снимки. В ход е ДНК анализ", се уточняваше в изявлението на полицията и армията.

Служителите по сигурността, цитирани от израелски медии, заявиха, че тъй като Синуар е лежал в израелски затвор, разполагат с ДНК на лидера на "Хамас".

По-рано израелският министър на отбраната Йоав Галант публикува криптичен пост в Х (доскоро Туитър), за който наблюдатели предполагат, че загатва, че Синуар действително е бил елиминиран. Галант цитира библейския текст от Левит: "Ще гоните враговете си и те ще падат от меч пред вас". "Враговете ни не могат да се скрият. Ще ги открием и ще ги елиминираме", пише още в публикацията израелският министър на отбраната.

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26



Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7