Норвежкият Нобелов комитет реши да присъди наградата за мир на защитника на правата на човека Алес Беляцки от Беларус, руската правозащитна организация "Мемориал" и украинската правозащитна организация "Център за граждански свободи".

"Лауреатите на Наградата за мир представляват гражданското общество в своите страни. Дълги години те са защитавали правото да се критикуват властите и да защитават основните права на гражданите. Те са положили изключителни усилия да документират военни престъпления, нарушения на правата на човека и злоупотреби с власт. Заедно те показват значението на гражданското общество за мира и демокрацията", заявиха от комитета.

