"Довършете ги" - такова послание написа бившата посланичка на САЩ в ООН Ники Хейли върху израелски артилерийски снаряди по време на посещение в Израел за Деня на паметта. Това става ясно от публикация в социалната мрежа Х, разпространени от Дани Данон - бивш израелски посланик в ООН и член на партията на Бенямин Нетаняху.

Снимките на Хейли и надписа върху снарядите идват в момент, когато Израел участва в опустошителна военна офанзива в Газа, която досега е убила повече от 36 000 палестинци, приблизително 15 000 от тях деца, отбелязва The Guardian.

Пред журналисти Хейли разкритикува администрацията на Джо Байдън за временно задържане на оръжия с цел обезсърчаване на израелската атака срещу град Рафах в южната част на Газа.

"Това, което Америка трябва да разбере, е, че ако Израел се бие с нашите врагове, няма как да не помогнем на Израел", каза Хейли, чието послание върху ракетите съдържаше и думите "Америка обича Израел".

“Finish Them, America ♥️ Israel Always!”



Message from @NikkiHaley, written on an Israeli missile intended for Hamas. pic.twitter.com/DgPQYNvkWM