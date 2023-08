Нидерландия и Дания ще дават изтребители Ф-16 на Украйна, потвърдиха Нидерландия и Дания по време на визитата на украинския президент Володир Зеленски в двете страни днес. Това ще стане след като бъдат изпълнение условията по прехвърлянето им.

Зеленски обяви, че Нидерландия ще предостави на Украйна 42 изтребителя, а Дания - 19. Първите изтребители могат да пристигнат в Киев още около Нова година.

Нидерландският премиер в оставка Марк Рюте обаче не уточни бройката. "Доставката на неуточнен на този етап брой самолети ще бъде извършена, когато условията за трансфера бъдат изпълнени", заяви Рюте след среща с украинския президент Володимир Зеленски във военновъздушна база в Айнховен, в южната част на Нидерландия.

Вижте снимки >>

Това е първото реално обещание за доставка на Ф-16 за Украйна и то бе поето само два дни след като САЩ дадоха зелена светлина за евентуална доставка на американските машини от Нидерландия и Дания, които притежават такива.

Рюте освен това заяви, че обучението на военни за работа с Ф-16 ще започне скоро след следващия месец. Той подчерта, че от ключово значение за доставката на Ф-16 е пилотите да бъдат добре обучени и инфраструктурата да бъде подготвена. Обучението им ще се проведе в Нидерландия, Дания и Румъния, като към настоящият момент вече е започнал езиковият курс за тях.

"Що се отнася до термините, сега се провежда езиково обучение и в бъдеще, когато започне военното обучение, ще се премести в Румъния. Това ще стане много бързо, възможно най-скоро, за да прехвърлим самолетите в Украйна. Междувременно трябва да се работи по инфраструктурата, за да могат тези самолети да излитат и кацат безопасно в Украйна", подчерта Рюте.

Премиерът припомни, че Нидерландия разполага с 42 изтребителя Ф-16, но на този етап не може да уточни колко ще прехвърли на Украйна.

Зеленски от своя страна заяви, че споразумение относно броя на самолетите Ф-16, които ще бъдат предоставени, ще има след като украински пилоти и инженерите бъдат обучени да работят с тях.

Президентът на Украйна, който пристигна по-рано днес в нидерландската военновъздушна база в Айндховен, разгледа самолети Ф-16, които притежава Нидерландия и които той се надява, че ще бъдат предоставени на Украйна.

В базата Зеленски, придружаван от нидерланския премиер в оставка Марк Рюте, разгледа две машини Ф-16.

Нидерландия преминава от Ф-16 към модерните американски машини Ф-35, припомня Ройтерс. От 42-те самолета Ф-16, за които спомена Рюте, 24 са оперативни, а останалите 18 са обявени за продан.

По-късно в телеграм канала си Зеленски написа: "Ф-16. Пробив по споразумението. Те ще бъдат в украинското небе". Той благодари на Нидерландия и на всеки, който помага на Украйна.

"Марк Рюте и аз постигнахме споразумение относно броя на Ф-16, които ще бъдат прехвърлени на Украйна, след като нашите пилоти и инженери преминат своето обучение. 42 самолета. И това е само началото", допълни Зеленски.

Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.



These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…