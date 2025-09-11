Евродепутатите искат пълно разследване на всички военни престъпления и нарушения на международното право, и да се потърси отговорност от всички отговорни лица

1286 Снимка: Getty Images

Европейският парламент одобри в четвъртък резолюция, с която призовава страните членки на ЕС да "обмислят признаването на Държавата Палестина с оглед постигане на решението за две държави", съобщи Euronews.

Макар че досега парламентът е подкрепял "принципното признаване на палестинската държавност", новата резолюция е по-пряк апел към националните правителства за конкретни действия.

Документът бе приет с 305 гласа "за", 151 "против" и 122 "въздържал се". Според италианския евродепутат социалист Никола Дзингарети, резултатът е плод на интензивни преговори между различните политически групи по редица поправки.

Гласуването премина дълго и напрегнато, като депутатите дори поискаха пауза, за да проверят поправките, свързани с Газа, преди да пристъпят към окончателното решение. Един от най-спорните моменти беше употребата на термина "геноцид" за описване на израелските атаки в Газа. В крайна сметка формулировката "геноцидни действия" бе отхвърлена и премахната от текста.

В приетата днес необвързваща резолюция ЕП остро осъжда възпрепятстването на хуманитарната помощ от страна на израелското правителство, което води до глад в северната част на Газа, и призовава за отваряне на всички гранични пунктове. Европарламентът призовава спешно за възстановяване на пълния мандат и финансиране на UNRWA, при строг надзор, и се противопоставя на настоящата система за разпределяне на помощта в Газа.

Членовете на ЕП са обезпокоени от сериозния недостиг на храна и недохранването, причинени от ограничаването на хуманитарната помощ, и подчертават спешната необходимост от пълен, безопасен и безпрепятствен достъп до основни продукти като храна, вода, медицински консумативи и подслон.

Те изискват незабавно възстановяване на жизненоважната инфраструктура и призовават всички страни в конфликта да спазват своите хуманитарни задължения съгласно международното право.

Евродепутатите настояват също за незабавно и трайно прекратяване на огъня и незабавно и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, намиращи се в Газа. Те призовават ЕС да упражни дипломатическо влияние върху трети държави, за да окажат натиск върху Хамас да осигури тяхното освобождаване.

Парламентът осъжда най-категорично "варварските престъпления", извършени от "Хамас" срещу Израел, и призовава за конкретни санкции срещу терористичната група. Той потвърждава ангажимента си към сигурността на Израел и "неотменимото право на Израел на самоотбрана" в пълно съответствие с международното право, като отбелязва, че Израел остава стратегически партньор на ЕС в борбата срещу тероризма в региона.

Въпреки това, правото на Израел да се защитава не може да оправдае безразборните военни действия в Газа, подчертават евродепутатите и изразяват загриженост относно продължаващите военни операции в Ивицата Газа, довели "до непоносимото страдание на цивилното население". Евродепутатите същевременно осъждат използването от страна на "Хамас" на цивилното население като човешки щит.

Резолюцията подкрепя решението на председателя на Европейската комисия да суспендира двустранната подкрепа на ЕС за Израел и частично спиране на Споразумението между ЕС и Израел в областта на търговията. Членовете на ЕП искат пълно разследване на всички военни престъпления и нарушения на международното право, и да се потърси отговорност от всички отговорни лица.

Парламентът подкрепя също така санкциите на ЕС срещу агресивните израелски заселници и активисти в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим и призовава за налагане на санкции на израелските министри Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир.

Членовете на ЕП насърчават страните от ЕС да изпълнят заповедите за арест на Международния наказателен съд.

