Ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отрече да се е съгласил със създаването на палестинска държава.

Във видеоизявление след брифинга му съвместно с Тръмп, Нетаняху каза, че не е приел на срещата си с президента на САЩ принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес.

"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено (по време на дискусиите с Тръмп) и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава" - това казва Нетаняху във видео, публикувано в акаунта му в "Телеграм" и в социалната мрежа "Екс".

В същото време планът от 20 точки, огласен вчера от Тръмп в негово присъствие, гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава", посочва БТА.

По време на брифинга с Тръмп в понеделник израелският министър-председател заяви, че подкрепя плана за мир в Газа, но с уговорката, че ако Хамас саботира изпълнението му, то Израел "ще си довърши работата самостоятелно".

Той обаче подчерта, че "палестинската автономия също ще трябва да премине през сериозни промени".

Все още се очаква отговорът на Хамас обаче. Вече текат 72-та часа, през които групировката трябва да освободи заложниците.

Няколко арабски държави, сред които Египет, Йордания, Саудитска Арабия и Катар, заявиха в съвместна позиция, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа". ЕС и европейски лидери също приветстваха постигнатото.

Според плана, Газа ще бъде зона, свободна от тероризъм, а Израел няма да я окупира или анексира, нито да прогонва населението оттам. Хамас и други фракции трябва да се съгласят да не участват в управлението на ивицата.

Примирието предвижда да се състави международен "Комитет по мира", който да наблюдава и да осигури плавното предаване на властта към легитимно избрани палестински политици. Самият Доналд Тръмп каза, че ще оглави комитета, като в него ще участва и бившият премиер на Великобритания Тони Блеър. Засега други имена на световни лидери не са оповестени.

"Ако международният комитет успее, ще има край на войната завинаги. Израел ще се оттегли допълнително, в унисон с разоръжаването и демилитаризацията, но ще запази присъствие в специален периметър за сигурността си.", коментира снощи Нетаняху.

