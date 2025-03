Най-малко петима души бяха намушкани с нож на централния амстердамски площад "Дам", съобщи нидерландската полиция, цитирана от Ройтерс.

Нападателят е арестуван.

"Към момента не разполагаме с информация за причината или мотива за този инцидент", се казва в изявление на полицията.

Десетки служители, линейки и въздушна линейка пристигнаха на мястото на инцидента малко след 15.30 часа местно време.

Кметът на столицата Фемке Халсема се оттегли от дебат на съвета заради инцидента, съобщава местната преса.

Голям полицейски кордон вече е на място около района. На живо кадри от мястото на инцидента на площад "Дам" се виждат големи тълпи, които се събират, като десетки автомобили за спешна помощ са разпръснати по пиацата.

