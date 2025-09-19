Три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути

3308 Снимка: AP/БТА

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал.

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути.

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония днес, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.

"Това е само още един пример за безразсъдните действия на Русия и готовността на НАТО за реакция", написа той в социалната мрежа "Екс".

"Европа застава зад Естония пред лицето на поредното нарушение на въздушното ни пространство от страна на Русия. Ще отговорим решително на всяка провокация и ще инвестираме в един по-силен източен фланг. Нашият натиск ще се засилва паралелно с ескалацията на заплахите", каза на свой ред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет - основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша накара по-рано този месец централноевропейската страна също да поиска консултации по този член.

Над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. Той призова да се отговори на Русия със засилен политически и икономически натиск.

Министерството на външните работи на Естония уточни, че навлизането е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед прес.

