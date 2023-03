28-годишният транссексуален нападател от Нешвил - Одри Хейл, криел своите оръжия от родителите си преди да извърши убийствата в частното християнско "Училище на завета". Седемте огнестрелни оръжия пък купил законно през последните няколко години, предаде Асошиейтед прес.

Американската полиция съобщава още, че роденият като жена транссексуален Одри е направил подробна карта на училището, включително евентуални входни пунктове, като е извършвал и наблюдение на сградата преди да предприеме масовата стрелба.

Според американската полиция нападателят, бивш ученик в училището. Не е избирал специално своите жертви при стрелбата. Началникът на градската полиция в Нашвил Джон Дрейк не каза какви точно са били мотивите на стрелеца да открие огън в частното "Училище на завета" преди да бъде застрелян от полицейски служители.

За намереното в дома му Дрейк каза пред журналисти: "Имаме декларация, нещо написано, което преглеждаме, относно тази дата, когато в действителност стана инцидентът. Имаме и начертана карта как всичко това е трябвало да се случи", добави полицейският началник.

Разследващите предполагат, че стрелецът е таял "някакво негодувание, че е трябвало да ходи в това училище", каза Дрейк в интервю пред NBC News.

По-рано властите в САЩ съобщиха, че Хейл не е попадал в тяхното полезрение преди нападението. По-рано от полицията казаха, че е бил под лекарско наблюдение за неназовано емоционално разстройство.

Жертвите на нападението са три 9-годишни деца, главният ръководител на училището, един заместващ учител и един възпитател.

"Престъпниците ще си останат престъпници"

В социалните мрежи се разпространява видео от изказването на републиканеца от Тенеси Тим Бърчет за масовата стрелба в Нешвил, в което казва "Няма да го поправим, престъпниците ще си останат престъпници". То предизвика недоволство сред местните жители след убийството на три деца и трима възрастни в училището в Нашвил. "Да, престъпниците ще си останат престъпници, но от нашите законодатели като вас, зависи да направите всичко възможно, за да го спрете", пишат възмутени потребители в социалните мрежи.

