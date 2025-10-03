Джихад аш Шами, извършителят на атаката пред синагога в Манчестър, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, е британски граждани на 35 години от сирийски произход, който е бил обвинен за изнасилване, според британските медии, цитирани от Франс прес и от ДПА.

Тероризъм

Нападателят беше ликвидиран вчера от полицията на местопрестъплението. Той е пристигнал в Обединеното кралство от Сирия и е получил британска националност през 2006 г., когато е бил на около 16 години.

Семейството му живее в района на Манчестър около 30 години, в град Престуич.

Джихад аш Шами е работил като преподавател по английски език и компютърен програмист.

Бил е пуснат под гаранция към момента на престъплението, след като е бил обвинен в изнасилване. Не е бил известен на властите като екстремист.

Полицията разследва дали той е автор на имейлите със заплахи, изпращани на депутат консерватор през 2012 г.

Бащата на нападателя е лекар травматолог, който е работил за няколко неправителствени организации в зони на конфликт.

Полицията определи действията на Джихад аш Шами като "тероризъм".  53-годишният Адриан Долби и 66-годишният Мелвин Кравиц бяха убити, след като той се блъсна с кола в хора пред синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк в Кръмсол, преди да намушка с нож мъж.  Една от жертвите при нападението е била застреляна погрешка от служители на реда по време на опитите им да овладеят нападателя. Един ранените е също бил простролян от полицаите.

