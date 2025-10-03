Воденото досега разследване показва, че нападателят Джихад ал-Шами не е притежавал огнестрелно оръжие и единствените произведени изстрели са от оторизираните служители на реда

0 Снимка: АР/БТА

Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър е бил улучен неволно и погрешка от полицай, докато служителите на реда са опитвали да обезвредят нападателя, който не е носел огнестрелно оръжие, съобщи в изявление днес британската полиция, цитирана от Ройтерс.

53-годишният Адриан Даулби и 66-годишният Мелвин Кравиц са издъхнали, след като Джихад aш Шами се вряза с автомобила си в група хора пред синагогата в Хийтън Парк, след което намушка мъж, съобщи полицията, като уточни, че един от тях е бил погрешно прострелян от самата полиция, докато се е опитвала два спре нападателя да влезе в синагогата. Трима други пострадали все още са в болница със сериозни наранявания. Нападателят беше застрелян седем минути, след като полицията е получила сигнал за атаката в сутринта на Йом Кипур - най-свещения ден за еврейския народ.

"Към момента смятаме, че заподозряният Джихад аш Шами не е носел огнестрелно оръжие и изстрелите са били произведени единствено от притежаващ пълномощия въоръжен полицейски служител", се каза в изявлението, предаде БТА.

"От това следва изводът, който ще изисква и допълнителна криминалистична експертиза, че огнестрелната рана може за жалост да е причинена по трагичен и неволен начин от спешните действия на полицаите за пресичане на тази жестока атака", гласи изявлението.

Полицията добави, че един от ранените при нападението, който в момента е в болница, също е получил огнестрелна рана. И двете лица, за които се смята, че са улучени от куршуми, са били зад вратите на синагогата, посочва Ройтерс.

Трима души са арестувани по подозрения, че са планирали терористичната атака.

Полицията в Манчестър каза, че въпреки че процедурата по официална идентификация все още не е приключила, семействата на Даулби и Кравиц са били информирани и им е била предложена подкрепа от служители, отговарящи за връзките със семействата.

Полицията също така потвърди, че днес ще има засилено полицейско присъствие в Северен Манчестър, Бъри и Солфърд при еврейските общности и около синагогите. Тя добави, че днес се очаква и по-голям приток на хора към местата за поклонение в района.

В обръщение към полицията и други служби за бързо реагиране тази сутрин премиерът Киър Стармър заяви: "Трябва да победим антисемитизма - това е отговорност на всички нас. Ще се изправим пред това предизвикателство, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашата еврейска общност".

