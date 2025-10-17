На 101 години днес почина бившият премиер на Япония Томиичи Мураяма, известен с изявлението си от 1995 г., в което поднесе извинения на жертвите на японската агресия в Азия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мураяма е починал в болница в родния си град Оита, Югозападна Япония, съобщи Мидзухо Фукушима, водачка на японската Социалдемократическа партия.

Като лидер на тогавашната Социалистическа партия, той оглавява коалиционно правителство от юни 1994 г. до януари 1996 г.

Извинението, което той поднесе като министър-председател на 15 август 1995 г. при отбелязването на 50-годишнината от безусловната капитулация на Япония, сложила край на Втората световна война, се разглежда като ключов израз на покаяние от страна на Япония за нейното военновременно и колониално минало. Традицията с извиненията се поддържаше от всички премиери, докато премиерът националист Шиндзо Абе не я прекрати през 2013 г.

На 116-годишна възраст почина японката Томико Итоока - най-възрастният човек в света
Виж още На 116-годишна възраст почина японката Томико Итоока - най-възрастният човек в света

Мураяма критикуваше засилващите се опити на депутатите националисти да дискредитират извинението за принудителната проституция, позовавайки се на липсата на официални военновременни документи, които потвърждават изрично, че правителството по това време системно е принуждавало азиатски жени да извършват секс услуги за японски войници във военни публични домове.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
51942
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7212
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8327
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
10187
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
8055
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
854
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината" Trip
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината"
3357
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня Вкусотии
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня
543
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
81
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
329