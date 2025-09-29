Посолството ни в Москва следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната

Министерството на външните работи (МВнР) е уведомено за случая със задържаната в Русия българска гражданка, обявиха оттам.

Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество - чрез измама или злоупотреба с доверие).

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, допълва БТА.

Преди три дни стана ясно, че българската гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена. Новината съобщи руският независим и правозащитен Телеграм канал ОВД-Инфо.

Според информацията им срещу Георгиева е образувано дело за "оправдание на тероризма". Повод за него станали нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.

На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

ОВД - Инфо написа още, че не е известно кога срещу нея е образувано дело, но през декември м.г. Росица Георгиева е преминала през "серия от арести", като е била два пъти арестувана по административни дела за неподчинение на полицията и дребно хулиганство.

На 9 декември м.г. тя е била задържана за 13 денонощия, а по второто обвинение е арестувана на 21 декември за още десет денонощия.

